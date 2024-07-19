Умер генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

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Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет после длительной борьбы с серьезным заболеванием, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

Политик скончался в 13:38 по местному времени (09:38 по московскому. – Прим. ред.) в Центральном военном госпитале № 108.

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года. Несколько лет работал в теоретическом и политическом журнале в качестве главного редактора. В ЦК КПВ он в попал 1994 году, а в 1997 году стал членом политбюро. С 2006 по 2011 год возглавлял Национальную ассамблею (парламент) Вьетнама, а затем был избран генсеком ЦК КПВ. Он также был известен своей антикоррупционной кампанией.

В период с 2018-го по 2021-й политик совмещал свою должность с должностью президента Социалистической Республики Вьетнам. Кроме того, в 1983 году Нгуен Фу Чонг окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК Коммунистической партии Советского Союза в Москве и получил звание кандидата исторических наук.