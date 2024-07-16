РИА Новости: в Киеве умер американский военный советник, занимавшийся темой F-16

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Дипломатом из США, который скоропостижно скончался в Киеве в июне, оказался военный советник Ричард Кирлин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.

По данным журналистов, Кирлина прикомандировали к американскому посольству в Киеве недавно. Он мог быть связан с вопросами поставок на Украину истребителей F-16.

Дипмиссия США подтвердила смерть своего сотрудника, однако не назвала его имя, сферу деятельности и причину кончины.

В конце июня СМИ сообщили, что атташе посольства США обнаружили мертвым в номере киевской гостиницы.

По словам источника в правоохранительных органах, на трупе отсутствовали следы насилия.

Отмечалось, что задержки в поставках на Украину истребителей F-16 связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям к самолетам.

Согласно информации СМИ, Украина ожидает получить шесть F-16 летом и до 20 истребителей к концу года. Вместе с тем Киев сможет сформировать только одну эскадрилью в 15–24 истребителя, несмотря на то, что Запад планировал поставить 300 самолетов.