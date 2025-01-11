Салливан признал неэффективность политики США по денуклеаризации Корейского полуострова

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Администрация США не смогла добиться прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает агентство Yonhap.

"Мы, как и наши предшественники (...), очевидно, оказались не в состоянии добиться существенного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Тенденция там продолжается в неправильном направлении, как и при нескольких президентах", – заявил Салливан.

Он добавил, что у него нет оптимизма по поводу возможности достижения этой цели. По словам Салливана, эта область вызывает "значительную обеспокоенность".

При этом чиновник отметил прогресс в укреплении совместно с Южной Кореей, Японией и другими партнерами "сдерживания" КНДР.

Ранее Северная Корея осуществила первый в этом году запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным японского министерства обороны, запущенная ракета уже упала, однако точное место падения не указывалось.

Береговая охрана предупредила местные суда об опасности приближения к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Местом запуска стал район Пхеньяна, утверждают в Южной Корее. По ее данным, ракета пролетела около 1,1 тысячи километров и упала в акватории Японского моря.

