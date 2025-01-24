Daily Mail: бункер для богачей на случай ядерной войны появится в США

Фото: safe-us.com

Подземный бункер на случай ядерной войны для богачей появится в американском штате Вирджиния, пишет Daily Mail со ссылкой на сообщение американской компании SAFE.

В комплекс общей стоимостью в 300 миллионов долларов войдут не только апартаменты класса люкс, но и рестораны изысканной кухни и бассейн. Из развлечений в публикации упоминаются боулинг и стена для скалолазания. Бункер Aerie ("Орлиное гнездо") сможет разместить до 625 богатейших людей планеты.

Стоимость апартаментов в "крепости судного дня" составит 20 миллионов долларов. В компании уточнили, что построить убежище могут уже в 2026 году.

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Между тем секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время увеличиваются риски столкновения ядерных держав из-за усиления конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире.

По его словам, в настоящее время принимаются попытки подорвать международные усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и превратить космическое пространство в новую сферу вооруженного противостояния.

