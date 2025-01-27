Песков: РФ не получала запросов от США по встрече Путина и Трампа

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России пока не поступали сигналы от американской стороны по поводу контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Мы работаем, что называется, по своему графику, готовность сохраняется. Такая же готовность <…> сохраняется и с американской стороны", – заявил он.

Официальный представитель Кремля предположил, что для организации встречи Трампа и Путина нужно некоторое время. Песков добавил, что, как правило, этот вопрос обсуждается между президентами двух стран. По его словам, они должны сами решить, когда будет необходимо провести беседу.

24 января Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

Накануне Трамп вновь сообщил, что рассчитывает в скором времени поговорить с Путиным. Сам же российский лидер считает, что ему с Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по его мнению, зависит от решения действующей администрации лидера Америки.

Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече.

