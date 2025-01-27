МИД: РФ не видит от Трампа конструктивных подходов по конфликту на Украине

Фото: портал мэра и правительства/Максим Денисов

Президент США Дональд Трамп пока не озвучил конструктивных подходов по конфликту на Украине. Об этом в беседе с радио КП заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, со стороны нового американского лидера звучит только общая риторика. При этом заявления Трампа о готовности начать диалог больше похожи на попытку показать свое влияние или заранее обозначить позицию.

"Было только желание, заявленное Трампом, о том, что он хотел бы прекратить это кровопролитие", – сказал Мирошник.

Как ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, телефонный разговор Владимира Путина и Трампа на данный момент не запланирован. Инициативных шагов не предпринимала ни одна из стран, уточнил дипломат.

Об отсутствии сигналов от американской стороны по поводу контактов глав двух государств также говорил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он подчеркивал, что Россия остается готовой к этому событию.

Накануне Трамп вновь заявил, что рассчитывает в скором времени поговорить с Путиным. Сам же российский лидер считает, что ему с Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по его мнению, зависит от решения действующей администрации лидера Америки.