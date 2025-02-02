Генсек Рютте: НАТО нужно сделать так, чтобы Россия не добилась целей на Украине

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НАТО нужно сделать так, чтобы Россия не добилась целей на Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, сейчас фронт "движется в неправильном направлении". Однако, по его мнению, российская сторона все равно "не достигает своих целей".

"И наша задача – сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Потому нет: Украина не проиграет. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", – приводит слова Рютте газета Bild.

Генсека НАТО подчеркнул, что западные страны не должны показывать свои слабости, иначе "Россия может что-нибудь попробовать".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская армия отступает на боле боя, несмотря на выплаченные Киеву сотни миллиардов евро. Он подчеркнул, что ЕС выбрал "ужасную и трагическую" стратегию относительно украинского конфликта. По его словам, сейчас на фронте "Россия продвигается, а Украина отступает".