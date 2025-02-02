L'AntiDiplomatico: скандал с Умеровым может лишить Украину помощи от Запада

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Институциональный кризис, который связан с разбирательствами вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова, может лишить страну западной помощи. Об этом пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

В материале говорится, что из-за "внутренней нестабильности" Киев может остаться без поставок военной помощи со стороны Запада в критический момент.

Помимо этого, скандал с Умеровым может "поставить под угрозу остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров", отмечают авторы статьи.

Западные чиновники потребовали, чтобы украинские власти урегулировали ситуацию в ближайшее время, подчеркивается в тексте.

Ранее газета The Washington Post заявляла, что в оборонном секторе Украины в решающий момент конфликта произошел раскол. Как утверждают журналисты, разногласия появились между украинским Минобороны и Агентством оборонных закупок (АОЗ).

В частности, западные страны не понимают, кто за что отвечает в украинском оборонном секторе после того как Умеров отстранил Марину Безрукову от должности главы АОЗ.

