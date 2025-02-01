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В оборонном секторе Украины в решающий момент конфликта произошел раскол, передает газета The Washington Post.

Как утверждают журналисты, разногласия появились между украинским Минобороны и Агентством оборонных закупок (АОЗ). Конфликт между ведомствами, по информации издания, может подорвать поддержку Киева со стороны Запада. В частности, западные страны не понимают, кто за что отвечает в украинском оборонном секторе после того как министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил Марину Безрукову от должности главы АОЗ.

Также отмечается, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа, Вашингтон стал чаще обвинять украинское руководство в коррупции.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.

В Верховной раде заявляли, что украинский лидер Владимир Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". По словам депутатов, офис украинского президента каждый месяц получает со всех государственных органов десятки миллионов долларов.