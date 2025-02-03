Трамп заявил, что власти США запланировали встречи с Россией и Украиной

Фото: 123RF/palinchak

Американские власти запланировали встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он заявил, что у администрации США были крайне напряженные выходные. Чиновники Белого дома решали вопросы касательно Израиля, а также конфликта на Украине.

"У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно", – приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее американский лидер сообщал, что США ведут очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву следует перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта. По его словам, Украина контактирует с администрацией Трампа, но у обсуждений пока обобщенный характер.

Вместе с тем украинский лидер добавил, что, по его мнению, выдвигаемая западными странами идея отправки миротворцев на Украину не является достаточной гарантией безопасности.