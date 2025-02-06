Посол РФ во Франции Мешков: уловки Запада о заморозке конфликта на Украине не работают

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Россия не поддастся на уловки Запада о заморозке конфликта для перевооружения Украины. Об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

"На Западе есть желание – когда они видят, как рушится фронт на Украине, – срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся", – цитирует РИА Новости дипломата.

Между тем в Москве не видят реальных действий со стороны Киева и Запада по мирным переговорам. Об этом ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы.

По словам дипломата, подобное "перемирие" будет использовано Западом для укрепления ВСУ и попыток вооруженного реванша.

Так, западные страны могут собрать 40–50 тысяч солдат для ввода на Украину, считают военные эксперты. По их мнению, Западу это нужно, чтобы потом дать Украине возможность нарастить свои усилия и "стать враждебной" к России державой, "под прикрытием штыков французских и английских, может быть, даже немецких".