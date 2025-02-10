AP: Путин как никогда близок к достижению целей России на Украине

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Владимир Путин находится ближе, чем когда-либо, к достижению своих целей на Украине. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные Associated Press (AP), оценивая успехи России в рамках специальной военной операции (СВО).

В материале отмечается, что российская армия демонстрирует стабильный прогресс на поле боя, в то время как противники сталкиваются с нехваткой личного состава и вооружений из-за возможного сокращения помощи со стороны США. В таких условиях у Путина практически нет мотивации садиться за стол переговоров, несмотря на давление или уговоры со стороны президента США Дональда Трампа.

"Трамп часто хвастается своим умением заключать сделки, но Путин вряд ли легко откажется от того, что считает исторически российскими территориями на Украине. Он также не упустит возможности наказать Запад, подорвать его альянсы и безопасность, вынудив Киев придерживаться политики нейтралитета", – отмечают собеседники AP.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что несмотря на угрозы Трампа России новыми санкциями, пошлинами и снижением цен на нефть, экономического "чудо-оружия", которое могло бы положить конец боям, не существует. Они также напоминают, что в Кремле заявляли, что не видят в угрозах президента США "ничего нового".

Бывший посол Великобритании в США Ким Даррох считает, что Трамп, возможно, стремится войти в историю как миротворец, но "история не будет к нему благосклонна, если он пойдет на уступки Путину". Бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску согласилась с ним, добавив, что сделка, выгодная Москве, может быть воспринята как признак "слабости Америки".

Ранее российский лидер сказал, что СВО может завершиться через 1,5–2 месяца при условии, что у Киева закончатся спонсорские средства. Он считает, что Украина не может существовать без западной помощи.

Путин также заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием президента Украина Владимира Зеленского. Вести переговоры, уточнил глава России, можно с кем угодно, однако из-за своей нелегитимности украинский лидер не имеет права ничего подписывать.