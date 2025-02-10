МИД сообщил, что отношения РФ и США балансируют на грани разрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отношения России и США балансируют на грани разрыва. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам дипломата, администрация предыдущего американского президента Джо Байдена сделала ставку на гибридную войну. Кроме того, США навязали союзникам идею о возможности нанести России стратегическое поражение, что привело отношения между странами к "острому характеру".

При этом Рябков добавил, что Москва не имеет больших ожиданий перемен к лучшему в отношениях с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"Применительно к российско-американским отношениям все-таки ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место "острого противника", – сказал замминистра ведомства.

Как отметил дипломат, в настоящее время команда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога. Москва, в свою очередь, готова к взаимодействию, однако только от США зависит, воспользоваться этой возможностью или нет.

"Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями – все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", – заключил Рябков.

Ранее Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным. При этом президент США отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признавался, что в условиях множественности дипломатических контактов ему может быть что-то неизвестно. От прямого ответа на этот же вопрос уклонился и советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.