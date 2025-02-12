Песков не стал комментировать возможную встречу Путина со спецпосланником Трампа

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о якобы встрече Владимира Путина со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

"Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет", – отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уотц сообщил, что Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении американца Марка Фогеля, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков. Отмечалось, что состоявшийся обмен послужил "проявлением доброй воли со стороны россиян".

В свою очередь, Трамп сообщил, что крайне признателен Путину за освобождение Фогеля. Он подчеркнул, что данная сделка между двумя странами была очень справедливой и разумной.