Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

Фото: МВД России

Соединенные Штаты продемонстрировали двойные стандарты и безразличие, не добившись включения в список на обмен бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела. Об этом заявила семья американца, пишет ТАСС.

"Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела", – отмечается в заявлении.

Родственники Фогела отметили, что он не богат или знаменит, у него нет "могущественных покровителей". За американца борется его 95-летняя мать и члены семьи.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом). Помимо указанных лиц, Владимир Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против Фогела в январе 2022 года. Он преподавал в англо-американской школе, до мая 2021 года обладал дипломатическим статусом.

Мужчина вместе с супругой прибыли из Нью-Йорка. В Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогела остановили сотрудники таможни из-за реакции служебных собак. При обыске в его багаже обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества.