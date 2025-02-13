Песков назвал разговор Путина и Трампа рабочим и откровенным

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Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был рабочий, достаточно откровенный и конструктивный, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такой тон общения между главами государств сохранился с первого президентского срока Трампа, который возглавлял Штаты с 2017 по 2021 год. Это позволяет лидерам конструктивно обсуждать сложные проблемы, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков отметил, что именно Путин определит людей, которые войдут в команду российских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине.

"После того как все решения будут приняты на этот счет, разумеется, мы об этом сообщим", – уточнил он.

Вместе с тем представитель Кремля призвал ждать начала контактов по данному вопросу, которое случится в ближайшие дни. Необходимые поручения Путин и Трамп уже отдали своим помощникам.

Кроме того, Песков назвал возможное место для встречи президентов – город Эр-Рияд – столица Саудовской Аравии. С его слов, Саудовская Аравия – это страна, с которой у России очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, уточнил он.

Разговор Путина и Трампа длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.