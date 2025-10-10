Лекорню вновь назначен премьер-министром Франции

Фото: ТАСС/EPA/POOL/STEPHANE MAHE

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По информации источников СМИ, Макрон дает Лекорню карт-бланш на его действия на посту премьера. Оппозиционные партии уже раскритиковали переназначение Лекорню и пообещали принять соответствующие меры.

Лекорню подал в отставку с должности премьера Франции в начале октября. Его срок на данном посту стал самым коротким за всю историю страны. После этого лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано заявила, что Макрон должен оставить свой пост.

Однако бюро Национального собрания страны отклонило предложение левой оппозиции об импичменте президента. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал это решение "чудовищным".