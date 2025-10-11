Захарова прокомментировала переназначение Лекорню на пост премьера Франции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переназначение Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра Франции сигнализирует о тотальном кризисе демократии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии – мнение французов больше не учитывается", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова сопроводила свою публикацию фотографией значка со слоном и надписью "За безотходную технологию".



Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

6 октября стало известно, что Лекорню подал прошение об отставке с должности премьер-министра. Его срок на данном посту стал самым коротким за всю историю Франции. Журналисты отмечали, что отставка Лекорню и его правительства ввергла президента Франции Эммануэля Макрона в хаос, а также усилила политический кризис в стране.

Спустя несколько дней Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром страны. По информации СМИ, французский лидер также дал Лекорню карт-бланш на его действия на посту премьера. Оппозиционные партии Франции уже раскритиковали данное решение и пообещали принять соответствующие меры.