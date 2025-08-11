11 августа, 20:36Спорт
Умер трехкратный чемпион России по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов
Фото: телеграм-канал "Федерация кикбоксинга России"
Ушел из жизни кикбоксер Дмитрий Лиходумов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации кикбоксинга России.
Мастер спорта международного класса умер в возрасте 50 лет.
"Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира – с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внес большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за ее пределами. Многие спортсмены выросли, вдохновляясь его примером", – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в федерации, его уход стал огромной утратой.
Лиходумов трижды становился чемпионом России – в 1998, 1999 и 2001 годах. В 2002 году он стал чемпионом мира среди профессионалов. Кроме того, Лиходумов становился призером чемпионата Европы.