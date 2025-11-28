Экс-футболист "Спартака" Мухамадиев находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев был экстренно госпитализирован и уже несколько дней находится в тяжелом состоянии, сообщила ТАСС его жена Мохира Мухамадиева.

Она уточнила, что спортсмен попал в реанимацию 15 ноября и остается там до сих пор.

"Состояние тяжелое", – добавила Мухамадиева.

Летом пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщал, что спортсмен перенес несколько инсультов и находился на лечении в Москве. Позднее его состояние улучшилось, он был выписан.

Мухамадиев стал чемпионом России в составе "Спартака" в 1994 году. Он забил 13 голов в 30 матчах.

Спортсмен родился 21 октября 1966 года в Душанбе. За свою карьеру он выступал за "Памир", московские "Спартак", "Торпедо" и "Локомотив", нижегородский "Локомотив", ярославский "Шинник", а также за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию". В 1995 году он провел единственный матч за сборную России. Футболист также отметился голом в игре отборочного турнира Евро-1996 против Фарерских островов.

