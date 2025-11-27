Форма поиска по сайту

27 ноября, 21:10

Спорт

Умер заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин

Фото: телеграм-канал "Федерация водных видов спорта России"

Бывший тренер сборной России по плаванию Дмитрий Шалагин скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Организация выразила соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким тренера.

Дмитрий Шалагин родился в 1963 году. Он начал работать в сборной России с 1995 года. Также Шалагин был старшим тренером сборной Свердловской области.

Среди воспитанников тренера числятся чемпионка мира по плаванию на короткой воде Надежда Чемезова, участница Олимпиады 2004 года Наталья Шалагина, чемпионка Европы 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер ЧЕ на короткой воде и бронзовый призер ЧМ на короткой воде Дарья Устинова, серебряный и бронзовый призер Европейских игр 2015 года Анастасия Кирпичникова.

