Умерла чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич умерла в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

"Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования семье Людмилы Сергеевны Базаревич. Мы скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении без уточнения причины смерти.

Базаревич родилась 2 июля 1939 года в Москве. В 1964 и 1967 годах она становилась чемпионкой мира в составе советской сборной. Она также являлась пятикратной чемпионкой Европы и серебряным призером Универсиады.

Ее сын, Сергей Базаревич, – двукратный серебряный призер чемпионатов мира и бывший главный тренер российской сборной.