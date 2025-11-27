Форма поиска по сайту

27 ноября, 13:23

Спорт

Футболиста Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

Фото: Москва 24

Олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира столичного футбольного клуба "Спартак" Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище.

Церемония прощания состоялась на стадионе "Лукойл Арена". Ее посетили президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, министр спорта России Михаил Дегтярев, который зачитал телеграмму Владимира Путина, а также футболисты, руководители клубов и тренеры.

РФС исполнил желание Симоняна: саксофонист исполнил My Way Фрэнка Синатры. Гроб сопроводили громкими аплодисментами.

Спортсмен скончался 23 ноября на 100-м году жизни. 20 ноября он был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Ближайшие матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти Симоняна. Игры будут начинаться с минуты молчания.

Путин выразил соболезнования семье спортсмена. Он назвал его ярким и неординарным человеком, легендой российского и мирового футбола. Президент отметил, что "Спартак" и сборная России ценили Симоняна за мастерство и силу духа. На церемонию прощания глава государства прислал венок.

Церемония прощания с Никитой Симоняном началась на "Лукойл Арене"

