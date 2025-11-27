Путин прислал венок на церемонию прощания с Симоняном

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром столичного "Спартака" Никитой Симоняном.

Церемония проходит на стадионе "Лукойл Арена". Ближайшие матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти Симоняна. Игры будут начинаться с минуты молчания.

Спортсмен скончался 23 ноября на 100-м году жизни. 20 ноября он был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Путин выразил соболезнования семье спортсмена. Он назвал его ярким, неординарным человеком, а также легендой российского и мирового футбола. Глава государства отметил, что "Спартак" и сборная России ценили Симоняна за мастерство и силу духа.