Прощание с Никитой Симоняном началось на "Лукойл Арене"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром столичного "Спартака" Никитой Симоняном началась на стадионе "Лукойл Арена" в Москве.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. 20-го числа он был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия.

Владимир Путин выразил соболезнования семье спортсмена. Она назвал Симоняна ярким, неординарным человеком, настоящей легендой российского и мирового футбола. По словам президента, "Спартак" и сборная России ценили футболиста за мастерство и силу духа.

Ближайшие матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти Симоняна. Игры будут начинаться с минуты молчания.