В Москве простились с лучшим бомбардиром ФК "Спартак" Никитой Симоняном

В Москве прошла церемония прощания с лучшим бомбардиром московского футбольного клуба "Спартак" Никитой Симоняном. Спортсмен скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Проститься с Симоняном пришли более тысячи человек. На домашнем стадионе "Спартака" были замечены не только родные и близкие экс-футболиста, но и его коллеги – футболисты и тренеры. Министр спорта России Михаил Дегтярев зачитал телеграмму от президента.

