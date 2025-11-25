"Спартак" переименовал трибуну на домашнем стадионе в честь футболиста Симоняна

Московский "Спартак" переименовал трибуну "А" на домашнем стадионе в честь Никиты Симоняна – лучшего бомбардира в истории клуба. Он выступал за команду с 1949 по 1959 год. В ее составе он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок СССР.

Футболист провел 245 матчей за клуб, в которых забил 160 мячей. В 1956 году вместе со сборной СССР он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне.

Симонян скончался на 100-м году жизни 23 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.