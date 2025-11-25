Форма поиска по сайту

25 ноября, 09:00

Спорт

"Спартак" переименовал трибуну на домашнем стадионе в честь футболиста Симоняна

Бомбардир московского "Спартака" Симонян скончался на 100-м году жизни

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится 27 ноября

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится на "Лукойл-Арене"

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Симоновым прошло в Театре Вахтангова

В Москве простились с актером Владимиром Симоновым

В Москве простились с легендой отечественного телевидения Юрием Николаевым

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым прошла на Троекуровском кладбище

Коллеги телеведущего Юрия Николаева пришли попрощаться с ним на Троекуровское кладбище

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Юрием Николаевым

Московский "Спартак" переименовал трибуну "А" на домашнем стадионе в честь Никиты Симоняна – лучшего бомбардира в истории клуба. Он выступал за команду с 1949 по 1959 год. В ее составе он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок СССР.

Футболист провел 245 матчей за клуб, в которых забил 160 мячей. В 1956 году вместе со сборной СССР он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне.

Симонян скончался на 100-м году жизни 23 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

