Тренер Газзаев назвал футболиста Симоняна великим спортсменом

Церемония прощания с олимпийским чемпионом по футболу Никитой Симоняном проходит на стадионе "Лукойл Арена" 27 ноября. Пришедший на прощание тренер Валерий Газзаев заявил, что Симонян является выдающейся личностью.

Он назвал футболиста великим спортсменом, а также настоящим патриотом своей страны и Отечества. Тренер отметил, что Симонян – это эпоха отечественного и мирового футбола.

