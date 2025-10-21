Роскомнадзор опроверг отмену ограничений в WhatsApp и Telegram

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Ограничения на голосовые вызовы в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Telegram не были сняты. Об этом заявили в Роскомнадзоре (РКН).

Ранее появилась информация, что у некоторых россиян в мессенджерах вернулась возможность аудио- и видеозвонков без VPN-сервиса. Также сообщалось, что мессенджеры перестали работать на юге России. При этом в Ростове-на-Дону использование VPN не повлияло на работу мессенджеров, а в Махачкале и Пятигорске они работали только с этим подключенным сервисом.

"Решений об отмене ограничений не принималось", – приводит заявление ведомства ТАСС.

О введении Роскомнадзором ограничений в Telegram и WhatsApp стало известно 13 августа. Тогда утверждалось, что меры были приняты в целях противодействия преступникам.

В РКН подчеркнули, что иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана россиян. Доступ к услугам будет восстановлен, если Telegram и WhatsApp выполнят требования российских законов.

Позже депутат Госдумы Денис Парфенов призвал сохранить возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. По его словам, множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за новых ограничений.

