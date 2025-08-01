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Жену французского президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон обвинили в подпитывании негативного отношения к трансгендерным людям (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за того, что она преследует в суде журналистов, утверждающих, что она якобы родилась мужчиной. Об этом говорится в статье издания Libération.

Авторы материала признают, что Брижит Макрон может чувствовать себя преследуемой и затравленной, однако выбранная ею юридическая стратегия является контрпродуктивной. Пытаясь обелить свое имя, она лишь раздувает слух журналистов и "увековечивает стигматизацию трансгендерных людей", говорится в статье.

При этом журналисты не обнаружили ничего обидного в заявлениях журналистов, даже если те являются ложными. Они также добавили, что Брижит Макрон не следовало подавать в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс, поскольку ни один судебный процесс не может положить конец слухам.

В заключение авторы статьи посоветовали жене Макрона "поучиться политической тонкости" у других известных личностей: к примеру, у жены экс-президента США Барака Обамы Мишель, актера Джорджа Клуни, певицы Леди Гаги и прочих знаменитых людей, которые предпочли не раздувать сплетни касательно их пола и других тайн личной жизни.

В сентябре прошлого года журналистка Наташа Рей и "медиум" Амандин Руа были оштрафованы за распространение клеветы в отношении Брижит Макрон. По словам журналистки, первое имя супруги Макрона – Жан-Мишель Тронье (имя брата первой леди Франции).

Рей заявила, что он якобы женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер – первый муж Брижит), а в браке появились трое детей. После этого Тронье якобы сменил пол.

Тем не менее в июле этого года апелляционный суд Франции полностью оправдал Рей. Судьи отметили, что большая часть заявлений, сделанных Рей, не соответствует юридическим критериям клеветы. Исключением стало утверждение о "развращении" французского лидера, которое было основано на разнице в возрасте и их знакомстве в школьные годы.

Кроме того, в январе текущего года Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной. Она утверждала, что собрала сведения о том, что Брижит на самом деле никогда не существовало.

При этом журналистка писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она считает, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

Однако в июле блогер заявила, что президент США Дональд Трамп просил ее прекратить расследование, однако Оуэнс хотела "донести правду" и объяснить ему, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.