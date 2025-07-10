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Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете против супруги президента Франции Брижит Макрон. Об этом написал ее адвокат Франсуа Данглеан на своей странице в Х.

В сентябре 2024 года Рей и "медиума" Амандин Руа оштрафовали за распространение клеветы. Журналистка утверждала, что на самом деле Жан-Мишель Тронье (имя брата первой леди Франции) – это первое имя супруги Макрона.

По данным Рей, он якобы женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озье – первый муж Брижит), а в браке появилось трое детей. После этого Жан-Мишель якобы сменил пол (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Суд обязал Рей и "медиума" выплатить 13,5 тысячи евро штрафа.

В феврале этого года журналистка попросила политического убежища в России. По словам ее адвоката, она обратилась к депутату Госдумы Петру Толстому, указав причиной юридические преследования. Он также отметил, что она на протяжении трех лет проводила углубленное исследование, чтобы проверить официальную биографию первой леди Франции.

Кроме того, Рей заявила о намерении подать на супругу Макрона в суд. Как отметила журналистка, она стала жертвой двух сфальсифицированных процессов и была осуждена за заявления, которых никогда не делала. По ее словам, рассчитывать на объективность и беспристрастность судьи не приходилось, поскольку он был назначен лично Макроном.

Расследование о том, что жена Макрона является трансгендером, проводила в том числе американская журналистка Кэндис Оуэнс. Она утверждала, что собрала доказательство того, что Брижит на самом деле никогда не существовало.

По словам журналистки, президент США Дональд Трамп просил ее прекратить расследование, однако Оуэнс хотела "донести правду" и объяснить ему, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.