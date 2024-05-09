Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Великой Победы. Телеграмма была размещена на сайте Кремля.

"С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны", – подчеркнул он.

По словам российского лидера, жители Севастополя являются достойными наследниками традиций своих предков. Они самоотверженно сражаются в рядах участников спецоперации, отстаивают свободу РФ и вносят вклад в развитие и укрепление государства, подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что город стал свидетелем многих масштабных событий. Кроме того, Путин назвал Севастополь одним из символов славы страны, стойкости и мужества народа. Кроме того, он рассказал о подвигах бойцов Красной Армии, моряков, участников партизанского движения и мирных граждан.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. По его словам, Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу против нацизма и традиции союзничества.

Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади.

Он завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага. Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя Прощание славянки.

