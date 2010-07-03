Москвичи увеличили расходы на досуг и отдых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи за последние четыре года стали на 10,7% больше тратить денег на досуг и отдых. На сегодняшний день динамика расходов жителей столицы на развлечения аналогична Токио и Парижу, передает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

"Москва по уровню потребительских расходов находится в середине списка крупнейших мегаполисов мира, включая Пекин, Дели, Токио, Париж, Берлин, Стамбул, Лондон, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк", – приводятся в сообщении слова заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Он отметил, что динамика расходов москвичей на досуг сопоставима с расходами жителей Парижа (+10,3%) и Токио (+9,7).

По словам руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дениса Тихонова, расходы на транспорт у москвичей самые низкие среди 10 крупнейших столиц мира.

"Самым дорогим является транспорт в столицах Индии и Бразилии – там на него жители тратят до 17% своих расходов", – пояснил он. Он подчеркнул, что на жилье москвичи тратят 18% потребительских расходов.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице уменьшилось социальное неравенство. По словам мэра, за восемь лет уровень бедности также заметно снизился.

Собянин отметил, что мегаполисы традиционно "притягивают к себе богатых и сверхбогатых людей", так как именно там расположены офисы крупных банков, финансовых компаний и нефтяных гигантов. Однако большинство горожан, напомнил мэр, "это обычные люди с обычной пенсией или зарплатой".

В начале июля Дмитрий Медведев заявил, что число людей с доходами ниже прожиточного минимума через пять лет должно уменьшиться вдвое. Глава правительства также отметил, что двукратное увеличение пособия по безработице – это общие меры, которые обязательно должны быть дополнены адресной системой поддержки.

Также предполагается, что с 2020 года Росстат будет подсчитывать уровень состояния граждан с помощью новой информационной системы. Она позволит учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая различные факторы благосостояния.