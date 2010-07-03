Москвичи увеличили расходы на досуг и отдых

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москвичи за последние четыре года стали на 10,7% больше тратить денег на досуг и отдых. На сегодняшний день динамика расходов жителей столицы на развлечения аналогична Токио и Парижу, передает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.
"Москва по уровню потребительских расходов находится в середине списка крупнейших мегаполисов мира, включая Пекин, Дели, Токио, Париж, Берлин, Стамбул, Лондон, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк", – приводятся в сообщении слова заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Он отметил, что динамика расходов москвичей на досуг сопоставима с расходами жителей Парижа (+10,3%) и Токио (+9,7).
По словам руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дениса Тихонова, расходы на транспорт у москвичей самые низкие среди 10 крупнейших столиц мира.
"Самым дорогим является транспорт в столицах Индии и Бразилии – там на него жители тратят до 17% своих расходов", – пояснил он. Он подчеркнул, что на жилье москвичи тратят 18% потребительских расходов.
Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице уменьшилось социальное неравенство. По словам мэра, за восемь лет уровень бедности также заметно снизился.
Собянин отметил, что мегаполисы традиционно "притягивают к себе богатых и сверхбогатых людей", так как именно там расположены офисы крупных банков, финансовых компаний и нефтяных гигантов. Однако большинство горожан, напомнил мэр, "это обычные люди с обычной пенсией или зарплатой".
В начале июля Дмитрий Медведев заявил, что число людей с доходами ниже прожиточного минимума через пять лет должно уменьшиться вдвое. Глава правительства также отметил, что двукратное увеличение пособия по безработице – это общие меры, которые обязательно должны быть дополнены адресной системой поддержки.
Также предполагается, что с 2020 года Росстат будет подсчитывать уровень состояния граждан с помощью новой информационной системы. Она позволит учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая различные факторы благосостояния.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: