Уровень бедности в Москве снизился на треть за восемь лет – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил об уменьшении социального неравенства в столице. По словам мэра, за восемь лет уровень бедности также заметно снизился.

По словам мэра, мегаполисы традиционно "притягивают к себе богатых и сверхбогатых людей", так как именно там расположены офисы крупных банков, финансовых компаний и нефтяных гигантов.

"Культурная элита, поп- и рок-звезды тоже предпочитает большие города", – отметил мэр. Однако большинство горожан, напомнил Собянин на своем персональном сайте, "это обычные люди с обычной пенсией или зарплатой".

"Именно поэтому для многих больших городов очень остро стоит проблема неравенства", – подчеркнул он.

Для оценки социального неравенства обычно используют коэффициент Джини. Он изменяется от 0 до 1 – чем ближе показатель к единице, тем сильнее неравенство.

"В прошлом году коэффициент Джини для Москвы был равен 0,439. Мы – в середине списка, рядом с такими городами как Шеньчжэнь, Вашингтон, Торонто и Мадрид", – уточнил Собянин. Он также констатировал, что в столице коэффициент Джини постепенно снижается: с 2010 года он упал на 0,066 пункта.

"Это значит, что разрыв в доходах между бедными и богатыми в Москве, по крайней мере, не растет", – пояснил Собянин, добавив, что, возможно, эта разница "даже понемногу уменьшается".

Уровень бедности, по словам мэра, также демонстрирует тенденцию к снижению, Он упал с 10% в 2010 году до 7,2% в 2018 году. "Город движется в правильном направлении, создавая максимально благоприятные возможности для всех", подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют внедрить новую модель помощи малоимущим семьям с детьми в преодолении бедности. Согласно анализу, наиболее эффективной является помощь в трудоустройстве. Пилотная программа содержит меры по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в поиске работы для трудоспособных москвичей с детьми, доход которых ниже прожиточного минимума.