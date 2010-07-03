Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

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В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом газете "Известия" заявили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

Там пояснили, что это связано с запуском электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая потребует значительных финансовых ресурсов. Дело в том, что заключительный этап электронной ветеринарной сертификации стартует 1 ноября. С этого дня туда попадут молоко, кисломолочные продукты и мороженое. На эти товары будут оформлять электронные ветеринарные сертификаты, что позволит отследить движение товара от производителя до магазинной полки.

Плюс к этому в июле 2019 года запустили еще одну систему контроля запустили. Она подразумевает маркировку готовой молочной продукции, а именно молока и сливок (в том числе сухих), кисломолочных продуктов (к примеру, кефира и йогурта), сливочного масла, сыра и творога. На эти товары наносят цифровой двухмерный код Data Matrix.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса, и в итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах.

По этой причине Ассоциация компаний розничной торговли в письме правительству предложила перенести старт системы контроля товаров на конец февраля 2020 года – когда завершится эксперимент по маркировке. В организации считают, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла, поскольку эта продукция при производстве подвергается термической обработке и не несет ветеринарных рисков.

Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова поддерживает инициативу АКОРТ.

"Старт работы сразу в двух системах – чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова, – подчеркнула она.

Ранее Росстат зафиксировал повышение цен на хлеб в российских магазинах. В январе–июле 2019 года хлеб стоил на 7,7 процента дороже, чем за первые семь месяцев прошлого года.