Эксперты назвали регионы с самым дорогим хлебом

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Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге оказалась наиболее высокой среди крупных городов России, выяснили аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью Сбербанка.

Самые низкие цены – в Перми и Нижнем Новгороде, передает РИА Новости. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора" в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита.

С сентября 2018-го по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб – на 20%, до 36 рублей. Он стал и самым дорогим, отметили аналитики.

Самый дешевый в списке хлеб – Дарницкий – обойдется в 26 рублей. Его цена поднялась на 8%, до 26 рублей. Нарезной батон и Бородинский хлеб стали дороже на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились.

Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре составляла 36 рублей: минимальная – 8 рублей, максимальная –198 рублей. В Нижнем Новгороде это 21 рубль, в Перми – 23 рубля, в Петербурге – 31. Дороже среднероссийского ржаной хлеб стоит в Самаре и Москве – 37 и 50 рублей, добавили специалисты.

Средняя цена нарезного батона – 29 рублей. Дороже всего он обойдется в Воронеже (40 рублей) и Петербурге (37 рублей). В Перми и Нижнем Новгороде это 25–26 рублей. В Москве, Ростове-на-Дону и Самаре нарезной батон в среднем стоил 29 рублей.

Бородинский хлеб в сентябре стоил в среднем 33 рубля, но максимальная цена при этом достигала 192 рублей. Пшеничный хлеб оценивается в среднем в 27 рублей, минимальная и максимальная границы – 10 и 180 рублей соответственно.

Минимальные цены – нарезной батон за 12 рублей или Дарницкий за 8 рублей – чаще встречаются в небольших населенных пунктах. Максимальные цены на основные позиции характерны для спецмагазинов в крупных городах.

В августе Росстат зафиксировал повышение цен на хлеб в российских магазинах. В январе–июле 2019 года он стоил на 7,7% дороже, чем за первые семь месяцев прошлого года. Темп роста цен ускорился в три раза, подчеркнули эксперты. Наиболее существенно подорожал черный хлеб.

Ассоциация компаний розничной торговли прогнозирует рост цен на продукты питания на 3–3,5% по итогам года. По информации АКОРТ, заметнее подорожают яйца, сахарный песок и мясо птицы. Но рост их стоимости не превысит уровень инфляции, обращают внимание эксперты.

АКОРТ уточняет, что яйца, мясо птицы и сахар станут дороже в октябре–ноябре. Тем не менее, успокаивают аналитики, повышение цен не будет резким.

В Центробанке заявили, что в 2019 году цены на продовольствие растут умеренными темпами – в среднем на 0,3% в месяц с января по август. При таких темпах цены останутся стабильными, заверили в ЦБ.