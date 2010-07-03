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09:56

Названы регионы РФ с наибольшим потреблением овощей и фруктов

общество еда

09:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росстат назвал регионы с наибольшим потреблением овощей и фруктов. Согласно опубликованной статистике, больше всего фруктов потребляли жители Кабардино-Балкарии (117 килограммов на человека), а овощей – жители Дагестана (247 килограммов).

Ягоды и фрукты также активно употребляли в Краснодарском крае (94 килограмма), Воронежской области и Приморском крае (по 77 килограммов). Меньше всего фруктов ели в Иркутской и Томской областях (по 34 килограмма), Калмыкии и Республике Марий Эл, на Чукотке и в Туве.

Предпочтение овощам, помимо Дагестана, отдают в Кабардино-Балкарии и Волгоградской области (по 181 килограмму), а также в Астраханской и Оренбургской областях. Меньше всего указанные продукты ели на Чукотке (34 килограмма), в Туве и Бурятии, а также в Якутии и Иркутской области, передает RT.

В ведомстве отметили, что в целом за 2018 год потребление фруктов и овощей выросло на три и на два килограмма соответственно.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал горожан есть как можно больше свежих овощей и фруктов в осенний период. Диетолог также заявил о необходимости принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и активно заниматься спортом.

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общество еда

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