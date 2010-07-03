Диетолог рассказал о правильном рационе в осенний период

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал есть как можно больше свежих овощей и фруктов в осенний период, сообщает RT.

"Пока есть возможность, нужно максимально есть овощи и фрукты, причем именно в свежем виде. А консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить", – сказал он.

Диетолог также заявил о необходимости принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и активно заниматься спортом.

Он уточнил, что есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если все время сидеть у телевизора и компьютера, то женщине достаточно 1,8 тысячи калорий, мужчине – около 2 тысяч.

"Если будет больше, будешь толстеть. Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие", – добавил диетолог.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев поставил под сомнение рекомендации диетолога Марият Мухиной о продуктах, продлевающих жизнь. Среди них она назвала зеленый чай, финики, чернику и кисломолочные продукты.