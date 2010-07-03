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13:18

Названы замедляющие старение продукты

наука

13:18

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Фото: depositphotos/tankist276

Ученые, исследовавшие рацион долгожителей из разных стран, нашли связь между продолжительностью жизни и употреблением нескольких продуктов, пишет сайт "Аргументы и факты".

По словам диетолога Марият Мухиной, речь идет о продуктах, содержащих в своем составе большое количество антиоксидантов.

Наиболее полезным в этом отношении продуктом оказался зеленый чай. Также очень полезными оказались финики, в которых содержится 23 аминокислоты, в том числе триптофан. Далее следует облепиха с высоким содержанием витамина А, замедляющего старение.

Также специалист советует употреблять больше кисломолочной продукции – творога, простокваши, йогурта, кефира. Еще один полезный продукт – черника.

"Эта ягода тоже полна микроэлементами, среди которых на особом месте марганец. Он участвует в формировании гиалуроновой кислоты, а также необходим для синтеза гормонов и клеток крови. Имеет черника и еще один полезный элемент – антоцианы, обладающие противоопухолевой активностью", – уточнила эксперт.

Ранее ученые назвали простой способ продлить жизнь. Как оказалось, риск ранней смерти можно снизить, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить за физическую нагрузки средней интенсивности. Специалисты пришли к выводу, что подвижный образ жизни может продлить жизнь на 73 процента. Если же человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза.

Специалисты из Айовского университета считают, что риск преждевременной смерти повышается, если в рационе присутствует жареная пища. Даже одна порция жареной курицы в день увеличивает риск на 13 процентов. В списке опасных продуктов также оказались картофель фри и чипсы.

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