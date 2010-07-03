Врач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизнь

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Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев поставил под сомнение сообщение диетолога Марият Мухиной, рассказавшей о продуктах, продлевающих жизнь. Среди которых она назвала зеленый чай, далее следуют финики, черника и кисломолочные продукты, передает ИА "НСН".
Конев отметил, что чернику и голубику действительно употребляли летчики во время войны для улучшения зрения в сумерках. По его словам, в то время черника давала хороший результат и зрение действительно улучшалось, однако он отметил, что сейчас эффективных препаратов на основе черники не существует.
"Считалось, что зрение в сумерках при употреблении этих ягод улучшается. Но уже прошло 80 лет, если был эффект – были бы получены какие-то препараты. А особых препаратов нет", – рассказал Конев.
Врач также не согласился с мнением диетолога Марият Мухиной, которая утверждала, что наиболее полезным продуктом для здоровья считается зеленый чай. Он утверждает, что зеленый чай нанесет вред человеческому организму, который страдает повышенным давлением. Он пояснил, что чай обладает слабым тонизирующим эффектом, умеренно повышая артериальное давление.
Также он поставил под сомнение пользу фиников, про которые говорила диетолог, отметив, что в них содержится 23 аминокислоты, в том числе триптофан. По словам же Конева, финики могут только навредить организму за счет изобилия сахара в нем.
По его словам, пользу для организма приносят помидоры и кисломолочные продукты. Конев утверждает, что в томатах содержится ликопин, который улучшает зрение, уточнив, что это было доказано учеными. А вот кисломолочные продукты влияют на состав микроорганизмов внутри кишечника и способствуют их обновлению, считает специалист.
Ранее ученые назвали простой способ продлить жизнь. Как оказалось, риск ранней смерти можно снизить, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить на физические нагрузки средней интенсивности. Специалисты пришли к выводу, что подвижный образ жизни может продлить жизнь на 73 процента. Если же человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза.
Специалисты из Айовского университета считают, что риск преждевременной смерти повышается, если в рационе присутствует жареная пища. Даже одна порция жареной курицы в день увеличивает риск на 13 процентов. В списке опасных продуктов также оказались картофель фри и чипсы.
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