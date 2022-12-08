Роспотребнадзор в Москве вынес предписания двум производителям некачественной красной икры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор в Москве выявил некачественную икру лососевых рыб с повышенным содержанием консервантов, производителям данной продукции вынесли предписания об устранении нарушений. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Речь идет о двух предприятиях – компании "Путина" и рыбном комбинате "Ассоль".

"Производители обязаны немедленно приостановить изготовление некачественной продукции до устранения нарушений. Если устранить нарушения невозможно, изготовитель обязан прекратить производство некачественных продуктов, обеспечив их возврат от покупателей", – заявили в Роспотребнадзоре.

Также производители обязаны организовать экспертизу некачественной продукции и ее утилизацию.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о старте проверочных мероприятий в связи с информацией о продаже подозрительной Coca-Cola в некоторых магазинах Москвы и области. Соответствующая информация распространилась в соцсетях.

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