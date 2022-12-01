В РФ выросло количество контрафактных книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На российском рынке значительно возросло количество контрафактных бумажных книг, такую продукцию можно найти на популярных маркетплейсах. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам президента группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова, издательство обнаружило на онлайн-площадках более 200 карточек контрафактных книг. В частности, на Wildberries продаются реплики нон-фикшен-бестселлеров "Думай медленно... Решай быстро" Даниэля Канемана, "Продавец обуви. История компании Nike" Фила Найта и романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". Их стоимость составляет от 500 до 600 рублей.

Издательство "Альпина", в свою очередь, обнаружило в продаже на маркетплейсах нелицензированные копии книг Максима Ильяхова "Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов" и "Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст".

Представители издательств отмечают, что контрафактный товар можно с легкостью распознать по низкому качеству печати и бумаги.

Ранее глава издательской группы "Эскмо-АСТ" Олег Новиков заявил, что в России вновь выросла популярность самиздата. Он отметил, что по итогам этого года на самиздат придется 10–15% общего количества продаваемой в стране литературы, а это около 250 миллионов экземпляров книг.

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