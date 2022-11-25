В РФ выросла популярность самиздата

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава издательской группы "Эскмо-АСТ" Олег Новиков заявил, что в России вновь выросла популярность самиздата, сообщает РБК.

Он отметил, что по итогам этого года на самиздат придется 10–15% общего количества продаваемой в стране литературы, а это около 250 миллионов экземпляров книг.

Новиков рассказал, что в денежном отношении самиздат занимает всего от 3 до 4% рынка, но это связано с низким уровнем цен в сегменте, а некоторые экземпляры распространяются бесплатно.

Издатель добавил, что за рубежом мало кто учитывает долю самиздата на книжном рынке РФ, однако самиздат является самым динамично развивающимся сегментом в стране с потребительской точки зрения.

Ранее сообщалось, что в Москве 6 декабря стартует 11-й этап проекта "Списанные книги", в котором примут участие 158 библиотек и их филиалов. В рамках проекта более 46 тысяч книг москвичам передадут библиотеки ЦАО, свыше 30 тысяч книг и периодических изданий – ЮАО, порядка 28 тысяч – библиотеки СВАО, более 21 тысячи – библиотеки СЗАО, еще около 13 тысяч – библиотеки ЗАО.

Проект "Списанные книги" библиотеки столицы реализуют с 2017 года. За это время из библиотечного фонда было передано горожанам более 1,7 миллиона экземпляров.



Книжный союз попросил проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!