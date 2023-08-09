Производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены для ретейлеров в РФ

Фото: depositphotos/tankist276

Крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ретейлеров в России, пишет "Коммерсант".

С 1 сентября цены повысит производитель "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso). При этом компания уже уведомила ретейлеров. Также производитель добавил, что доля импортного сырья и материалов в себестоимости продукции превышает 80%. Компания намерена плавно повышать стоимость продукции, чтобы избежать резкий скачок.

"Май" объяснил рост цен высокой волатильностью курса рубля. Из-за этого быстро увеличились затраты на импорт сырья.

"Мы расцениваем ситуацию как сложную", – заявили в компании.

Аналогичное уведомление о повышении цен ретейлерам направила JDE. В эту компанию входят марки Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick. Данный производитель также объясняет стоимость товаров девальвацией рубля. Однако представители компании отказались уточнять подробности.

Производитель "Орими" (Greenfield, Tess, Jardin) предупредил торговые сети об увеличении цен на 4–5%. Однако в компании заявили, что это "гораздо ниже уровня инфляции". Помимо этого, плавно повышать цены планирует производитель кофе Madeo.

В письме JDE ретейлерам указывается, что рост цен на кофе обусловлен подорожанием с начала 2023 года сырья на мировых рынках примерно на 20%.

Во вторник, 8 августа, стоимость фьючерсов на кофейные зерна на товарной бирже в Нью-Йорке составляла 1 650 долларов за тонну. При этом в апреле стоимость достигала 1,9 тысячи долларов за тонну. Котировки на чай на бирже с начала этого года увеличились почти в полтора раза. К 8 августа они достигли 3 280 долларов за тонну.

В чайной мануфактуре In Pursuit of Tea (США) заявили, что в связи с засухой в азиатских странах, сбор чая в Индии в этом сезоне сократился на 30–40%, в Китае – на 20%. В свою очередь, гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, что сбор чая в Краснодарском крае закрывает только 0,2% от потребностей всего чая Россия. На территории РФ фасуется 95% импортного чая и 75% кофе, подчеркнул Чантурия.

По словам участников рынка, в настоящее время заканчиваются стоки зерен кофе и чая, которые были приобретены производителями при 75 рублях за доллар. Ожидается, что уже зимой продукция вырастет в цене на 20%. При этом оптовая стоимость увеличится за счет резкого снижения производителями размера скидок для ретейлеров, заявил Чантурия.

Директор "Яков и партнеры" Олег Шендерюк рассказал, что можно избежать снижения потребления в случае, если стороны договорятся о расширении промо, доля которого в продажах кофе и чая сейчас уже превышает 60%.

Кроме того, с 1 сентября ожидается повышение цен на продукцию кондитерских фабрик. Согласно письму "Лотте КФ Рус", "дочки" южнокорейской Lotte, куда входят бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc, направленному ретейлерам, цены будут выше. "Шторк" – "дочка" немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba) – планирует увеличить стоимость продукции на 5–16%.

По подсчетам Национального рейтингового агентства, у кондитеров высока зависимость от импорта сырья, от 30 до 70%. Кроме того, проблема усугубилась из-за засухи сбора какао-бобов в Западной Африке.

Накануне сообщалось, что суши и роллы могут подорожать в России на 25%. По данным сетей доставки, из-за западных санкций в отношении РФ и роста спроса на продукцию отечественных поставщиков появились проблемы с поставками рыбы, кальмара, риса. Кроме того, увеличилась стоимость местных продуктов.

По словам омбудсмена ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, подорожание конечной продукции ненадолго оттолкнет потребителей.

В СМИ отмечали, что рис подорожал, несмотря на отсутствие дефицита. В январе 2022 года он в среднем стоил 88 рублей за килограмм, в июле 2023 года стоимость выросла до 112 рублей, почти на 30%. В свою очередь, в "Ебидоеби" заявляли, что филе курицы, которое востребовано в суши-бизнесе, теперь стоит свыше 280 рублей за килограмм.

Цены на какао-бобы достигли максимума за десятилетие