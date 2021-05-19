Мальдивам предсказали исчезновение к концу века из-за изменения климата

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Если мир не начнет быстро и слаженно бороться с изменением климата, то к 2100 году Мальдивы исчезнут. Такое утверждение озвучила в эфире телеканала CNBC министр окружающей среды, изменения климата и технологий островного государства Аминат Шауна.

"Изменение климата реально, а мы – самая уязвимая страна в мире", – подчеркнула Шауна.

Исследователи полагают, что к 2100 году уровень воды в море поднимется на 1,1 метра. Министр подчеркнула, что в настоящий момент 80% Мальдивских островов расположены на высоте одного метра над уровнем моря. При этом уже на более чем 90% островов зафиксированы наводнения и эрозия береговой линии, уточнила Шауна.

Она добавила, что власти страны уже принимают некоторые меры по минимизации негативных последствий изменения климата. Среди них – охрана прибрежных районов, а также различные общественные программы, направленные на поддержание принципов устойчивого развития.

Ранее стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо заявил, что из-за Китая мир ждет глобальная экологическая катастрофа.

В прошлом году в стране построили в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире. Бледсо убежден, что при такой динамике человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения.

