Мальдивам предсказали исчезновение к концу века из-за изменения климата

16:27
Фото: ТАСС/Zuma/Ferrari
Если мир не начнет быстро и слаженно бороться с изменением климата, то к 2100 году Мальдивы исчезнут. Такое утверждение озвучила в эфире телеканала CNBC министр окружающей среды, изменения климата и технологий островного государства Аминат Шауна.
"Изменение климата реально, а мы – самая уязвимая страна в мире", – подчеркнула Шауна.
Исследователи полагают, что к 2100 году уровень воды в море поднимется на 1,1 метра. Министр подчеркнула, что в настоящий момент 80% Мальдивских островов расположены на высоте одного метра над уровнем моря. При этом уже на более чем 90% островов зафиксированы наводнения и эрозия береговой линии, уточнила Шауна.
Она добавила, что власти страны уже принимают некоторые меры по минимизации негативных последствий изменения климата. Среди них – охрана прибрежных районов, а также различные общественные программы, направленные на поддержание принципов устойчивого развития.
Ранее стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо заявил, что из-за Китая мир ждет глобальная экологическая катастрофа.
В прошлом году в стране построили в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире. Бледсо убежден, что при такой динамике человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: