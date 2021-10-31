Гендиректор ВОЗ рассказал о встрече с главой МИД РФ Лавровым

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел рабочую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

"Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения", – заявил глава организации.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ отводится ключевая роль в контексте предотвращения угроз здоровью людей.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что также обсудил с Лавровым предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. В рамках данного форума будет прорабатываться международное соглашение по пандемиям и реагированию на них.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил важность включения российских вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для применения в чрезвычайной ситуации. Об этом он заявил во время встречи с Гебрейесусом.