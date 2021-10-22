В ЕП заявили о вмешательстве РФ и КНР в дела других стран

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В Европарламенте считают, что Россия и Китай вмешиваются во внутренние дела других государств. Об этом сообщает RT со ссылкой на проект резолюции, представленный в предварительном отчете Специального комитета ЕП по иностранному вмешательству в демократические процессы в ЕС.

В тексте ссылаются на данные, согласно которым за последнее десятилетие на эти цели РФ и КНР направили свыше 300 миллионов долларов. Также в проекте резолюции отмечается, что Москва и Пекин пытаются расширить сферы своего влияния за рубежом.

Так, речь идет о влиянии РФ на православные церкви в Европе, об усилиях Москвы по проведению политики в отношении соотечественников в странах Балтии, а также о концепции русского мира.

Кроме того, авторы документа утверждают, что Россия и Китай распространяют пропаганду за рубежом.

Ранее Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России.

Уточняется, что доклад, который был подготовлен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом, содержит в себе призывы к усилению оборонного потенциала ЕС для противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза". Кроме того, в нем идет речь о снижении зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов.

