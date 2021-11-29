Китайские инвесторы потребовали от Украины компенсацию по делу "Мотор Сич"

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Китайская компания Beijing Skyrizon и другие инвесторы украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" направили иск в арбитражный суд в Гааге с целью взыскания с Киева компенсации за убытки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций" <...> китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", – говорится в заявлении.
В Beijing Skyrizon обвинили украинские власти в злоупотреблении концепцией национальной безопасности, политизации экономики и торговли, а также давлении на китайские предприятия. В то же время в компании выразили надежду на мирное решение спора и подчеркнули, что не будут поддаваться силовому давлению и продолжат отстаивать свои права всеми возможными юридическими средствами.
"Мотор Сич" занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2016 году инвесторы из КНР приобрели 56% акций компании, а в 2019 году были поданы документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины.
Осенью 2019 года на принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест. В марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич".
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