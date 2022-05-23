В МИД Китая призвали США быть осторожными в высказываниях о Тайване

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Соединенные Штаты к осторожности в высказываниях о Тайване.

"Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства, не поддерживать независимость Тайваня", – приводит РИА Новости его слова.

По словам представителя китайского МИД, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, при необходимости страна примет меры для защиты своего суверенитета.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня. Американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистки, добавил, что речь идет об обязательствах, которые взяли на себя США.