Самолеты Народно-освободительной армии КНР вошли в зону ПВО Тайваня

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Минобороны Тайваня сообщило о вхождении в опознавательную зону ПВО острова 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что военным ведомством Тайваня были приняты меры, в том числе развернуты зенитно-ракетные комплексы и направлен воздушный патруль для мониторинга ситуации.

Ранее в Минобороны КНР заявили о готовности сражаться до конца в случае отделения Тайваня. Выступая на конференции по безопасности в Сингапуре, министр обороны КНР Вай Фэнхэ добавил, что Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай и пытаться его сдерживать. По мнению Фэнхэ, принятая американским правительством новая индо-тихоокеанская стратегия направлена против одной-единственной страны.